شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: إطلاق المؤتمر التأسيسى لاتحاد الزراعيين الأفارقة بشرم الشيخ 7 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه من المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر التأسيسى لاتحاد الزراعيين الأفارقة بمدينة شرم الشيخ، الذى تنظمه نقابة المهن الزراعية المصرية، خلال الفترة من 7- 10 فبراير المقبل برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وحضور ممثلى النقابات المهنية والمجتمع المدنى بالدول الأفريقية، والسفراء الافارقة بمصر وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية في مجال الزراعة وممثلين لمفوضية الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الأفريقى، ضمن خطة مصر لتفعيل التعاون المشترك بين منظمات المجتمع المدنى المصرى ونظيرتها فى الدول الأفريقية.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية فى تصريحات صحفية، اليوم، الخميس، إنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمر الأمن الغذائى فى أفريقيا على هامش المؤتمر التأسيسى لإتحاد الزراعيين الأفارقة، موضحا أن هذا المؤتمر يأتى تنفيذا لتوصيات منتدي شباب العالم الذي عقد مؤخرا في مدينة شرم الشيخ وهو مؤتمر الامن الغذائى فى أفريقيا.

وأكد نقيب الزراعيين،إن الحدث يشكل انطلاقة للتواجد المصرى فى أفريقيا ودعما للعلاقات بين دول القارة، خاصة أن المَجال الزراعي يعد واحدًا من أبرز مجالات التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية، وأن مصر تعمل على تشكيل تحالفات زراعية مع العديد من الدول في أفريقيا، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة بعض المقترحات التى يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات الزراعية بين دول القارة الافريقية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بالقارة والاستغلال الأمثل للمواقع الجغرافية المتميزة بها من خلال اتحاد الزراعيين الأفارقة.

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وأضاف "خليفة"، أن الاتحاد يهدف إلى تحقيق تعاون وتكامل زراعي بين الدول الأفريقية، والاستفادة من الطاقات والامكانيات الزراعية الموجودة في كل دولة، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتنشيط عمليات التبادل التجاري بين دول القارة، مما ينعكس بصورة إيجابية علي الناتج المحلي لكافة دول القارة.

وأوضح نقيب الزراعيين ، أن دول الجنوب الشرقي والجنوب الأفريقي تملك فرصا استثمارية زراعية هامة مثل موزمبيق وتنزانيا وزامبيا وبتسوانا وزيمبابوي، حيث تمتلك 102 مليون فدان لم يتم زراعة سوى 14% من مساحتها، مما يشكل فرص عظيمة لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة الخضراء التي تزخر بها دول القارة.

وأشار "خليفة"، إنه من المتوقع عقب تدشين الإتحاد أن يساهم في تطوير قطاع الزراعة في افريقيا حيث سيكون بمثابة حاضنة أعمال لكافة الفئات العاملة بقطاع الزراعة علي مستوي القارة الافريقية، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تخصيص مقر دائم للاتحاد، كمساهمة من جمهورية مصر العربية، لتيسير مهامه، كما تتكفل نقابة الزراعيين بالسكرتارية الخاصة بالاتحاد علي أن تكون الجمعيات التطوعية الزراعية والتعاونية، وكذلك جمعيات المرأة والشباب بمثابة ركيزة وسند لعمل المهندسين والخبراء الزراعيين والقطاع الخاص.