شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع الغاز الطبيعى بالبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أنه استجابة لمطالب المواطنين سيتم توفير محور بديل لكوبرى أبو طالب ( أبو الهول ) بنزلة السمان فى اتجاه محطة مشعل للتخفيف على المواطنين فى غضون شهر على الأكثر، وذلك خلال لقائه الدورى مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر أبو النمرس والحوامدية والطالبية والهرم بحضور النواب إبراهيم حمودة وعصام إدريس ومحمد على وأحمد سميح وحمدى السيسى وإيهاب غطاطى.

وكلف راشد نائب المحافظ والسكرتير المساعد على ضرورة المتابعة اليومية لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز ومدن الجنوب لسرعة إنجاز معدلات التنفيذ على أرض الواقع والانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة قرى طموه ومنيل شيحة والنزلة والزاوية وأم خنان والشيخ عتمان بمركز أبو النمرس ومدينة الحوامدية.

كما وجه راشد بمتابعة تقرير اللجنة الهندسية النهائى الذى يفيد السلامة الإنشائية للعبارة بالكامل بمدينة الحوامدية للتأكد من صلاحيتها للسير فى إجراءات تشغيلها لحاجة المواطنين الملحة لها.

وأكد المحافظ على شركة تاون جاز الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من مشروع الغاز الطبيعى بشوارع " الشورى وبكر الشمس ومدخل عزبتى الشمس وبورسعيد بمركز ومدينة البدرشين للبدء فى أعمال الرصف للنهوض بها لكونها مدرجة فى خطة الرصف العام الحالى.

مشدداً على شركات المرافق ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى أثناء تنفيذ المشاريع طبقآ للخطط الموضوعة بالتنسيق مع المحافظة لما لذلك من أهمية فى المساهمة بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن فى كافة المجالات.

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كما وجه المحافظ هيئة الأبنية التعليمية بضرورة الإنتهاء من إجراءات الطرح الخاصة بمدرسة مبروك غطاطي التجربيبة للبدء في إنشاءها لما لها من أهمية لخدمة أهالى المنطقة والمساهمه فى تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول مضيفاً أنه تم توجيه هيئة النظافة بضرورة النهوض بمستوي النظافة بنزلة السمان.

من جانب آخر أكد المحافظ على دراسة موقف الأرض المخصصة لمدرسة الريعة وشبرامنت الثانونية بأبو النمرس لأهمية تلك المدارس فى النهوض بالعملية التعليمية إضافة إلى إدراج الأرض المخصصة لإنشاء مركز شباب أبو مسلم ضمن الأعمال الجارى تنفيذها لسرعة البدء فى إنشاء المركز كمتنفس رياضى للشباب ولخدمة أبناء وأهالى القرية.

وكان المحافظ خلال الإجتماع قد أكد على رفع حوالى 200 ألف طن مخلفات رتش من أسفل المحاور والكبارى والطرق الرئسية تراكمت على مدار سنوات وكانت تعكس مظهراً غير حضارياً بالعديد من الطرق والمحاور كما تم زراعة البعض منها بالمسطحات الخضراء ودعمها بالأشجار الجمالية.

كما أكد المحافظ علي مديرية الطرق بسرعة البدء فى تنفيذ أعمال الرصف بشارعى عثمان محرم وعثمان أحمد عثمان فور انتهاء أعمال الصرف مباشر ودراسة مدى إمكانية البدء فى الأماكن التى انتهت الأعمال بها لكى يلمس المواطنين بدء أعمال التطوير بتلك الشوارع .

الاجتماع الذى ترأسه محافظ الجيزة جاء بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون المجتمع وخدمة البيئة واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى، السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الاحياء والمراكز ومدير المديريات الخدمية.