شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير منطقة السويسرى بمدينة نصر وحملات لرفع الإشغالات وصيانة الإنارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء مجدى الوصيف، رئيس حى شرق مدينة نصر، أنه جار استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمنطقة السويسرى أ ومنطقة مساكن النقابات "الطوب الرملى" المرحلة الثانية، حيث جارى صب وتركيب بلدورات وتركيب انترلوك للارصفة يعقبها انشاء بالوعات صرف أمطار ثم رصف للشوارع، واستكمال أعمال دهانات البلدورات لمنطقة السويسرى بالمشاركة المجتمعية لسكان المنطقة بعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى.

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وأضاف رئيس حى شرق مدينة نصر، أنه تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة اعمدة الانارة بشارع البطراوي بالمنطقة الأولي، وتم إنارة الشارع بالكامل بكشافات ليد وجارى دهانات الأعمدة، كما تم إصلاح كابلات كهربائية داخل كشك الانارة عمارات البوشى بالواحة، واصلاح سلك هوائى بشارع محمد احمد سليم المنطقة السابعة ؛ و إصلاح أسلاك كهربائية داخل الاعمدة وإحكام غلق أبواب الاعمدة شارع الفاروق عمر المنطقه العاشره ؛ و إصلاح أسلاك كهربائية داخل كشك الإنارة شارع ابراهيم الرفاعي المنطقة الثامنة ؛ و تركيب خلية ضوئية بمساكن شرارة بالمنطقة الحادية عشرة، كما تم إصلاح أعمدة إنارة بمناطق "الزهراء المرحلة الأولى، مساكن الشروق المنطقة الحادية عشر، شارع جمال سالم بالمنطقه السابعه، شارع أحمد الزمر، وشارع ابو داود الظاهرى بالمنطقة السادسة، شارع إيهاب عزت بالمنطقه العاشره، شارع عاصم عبد الحميد المنطقه الثامنه، مدينة التوفيق حول مسجد الرحمن، شارع مبارك بأرض الجولف، شارع المهدى بن عرفة بالحى العاشر.

وتابع: تم إعادة الشىء لأصله بحفرة المياه بشارع عباس العقاد أمام الجامعة العمالية، وجارى رفع كفاءة الحدائق واستكمال تقليم الأشجار وصيانة وقص الأسوار في مناطق متفرقة بقطاع الحى، كما تم رفع الإعلانات المخالفة بشارع عبد الحليم النجار المنطقة الاولى، وبشارع أفريقيا أمام مدرسة المنهل بجوار المركز الطبي بالحي الثامن، وإزالة بوسترات بشارع مصطفى النحاس لعدم تسديد الرسوم، وإعلانات مخالفة علي ميادين تجميلية شارع سمير عبد الرؤوف، كما نفذ الحى حملات أسفرت عن رفع الإشغالات من مناطق متفرقة بقطاع الحى.