شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: حملة ترويج للمنتجات التراثية عالميا بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، القنصل العام أشرف الديب قنصل مصر بدبى، والوزير مفوض الدكتور يونان إدوارد رئيس المكتب التجاري والاقتصادى بحضور حاتم العشرى، رئيس قطاع العلاقات العامة لجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خلال معرض عقارات النيل الذى يقام تحت شعار "مصر بتقربلك".

واستهل القنصل العام اللقاء بالترحيب بالوزيرة، مشيرا إلى دورها الإيجابى فى ربط أبناء الوطن بالخارج وتدعيم العلاقات بين الدول عبر الدبلوماسية الشعبية المكملة للجهد الدبلوماسى الرسمى.

من جانبها، قدمت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للقنصل العام على دوره وجهوده مع المصريين بالإمارات، وأكدت على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى تنفيذًا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة التى ضمنتها الحكومة المصرية ضمن استراتيجية الدولة 2030 ومن بينها عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، مشيرة إلى اهتمام وزارة الهجرة بتشبيك جهود المصريين بالخارج في خطط لتحقيق أكبر عائد من الفاعليات التي تقام بالخارج.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى التعاون الوثيق مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والمشرفة على جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم الاتفاق على البدء في حملة ترويجية لمنتجات "تراثنا" بالخارج والسعي إلى توسيع المعارض الخارجية والترويج الإلكترونى بدأ من دولة الإمارات العربية، وسيتبعها خطوات هامة ودول أخرى، اعتمادا على دور المصريين بالخارج وتوليهم مناصب مرموقة في مختلف القطاعات.

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وقدم حاتم العشري مدير العلاقات العامة بجهاز المشروعات، عرضا عن المشاركين من المنتجين فى معرض "دبي"، مؤكدًا أنهم بلغوا 10عارضين لنحو 25 منتجًا، لافتًا إلى قيام نيفين جامع بوضع خطة تسويقية متكاملة في مختلف الدول لبناء علامة تجارية قوية للمنتج المصري بالخارج.

ومن جهته، أكد د. يونان إدوارد رئيس المكتب التجاري بالقنصلية العامة بدبي على أهمية تعاون كافة الوزارات للترويج للمنتج المصري في كافة المراحل خاصة الإنتاج والتسويق والتدريب على البيع الإلكترونى، مشيرًا إلى أهمية المعرض المزمع عقده فى الإمارات اكسبو 2020، والذي يعد فرصة مثالية للترويج للدولة المصرية وعرض الخطط المستقبلية للحكومة.

ويعتبر معرض عقارات النيل واحداً من أهم الأدوات الترويجية لمصر لتصدير العقار ودعم صناعة العقار ووضعها على الخريطة الإقليمية و الدولية، حيث يتيح المعرض الفرصة أمام المطوريين العقاريين لعرض مشروعاتهم أمام قاعدة كبيرة من راغبي التملك في مصر من المصريين بالخارج وأبناء الوطن العربي والجاليات الأجنبية المقيمة بدولة الإمارات، ولذلك يعتبر المعرض فرصة قوية لعرض الميزة التنافسية للعقار المصري وجذب القوة الشرائية، الأمر الذي يدفع عجلة الاقتصاد المصري ويفتح له آفاقًا جديدة.