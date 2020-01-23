شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج مودة بوزارة التضامن يشارك فى معرض الكتاب بعروض مسرحية لتوعية الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت راندا فارس، مدير المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، بوزارة التضامن الاجتماعى أن المشروع يشارك بعروض مسرحية فى فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب والمُقرر التى تستمر حتى 4 فبراير.

وأضافت راندا فارس أن العروض يقدمها 15 فنانا من وزارة الثقافة وأكاديميه الفنون ستأتى فى إطار درامى كوميدى لنقل مجموعة من الرسائل الهامة الخاصة بأُسس اختيار شريك الحياة، والجوانب الاجتماعية والشرعية، وسُبُل إدارة الموارد الاقتصادية للأسرة، بالإضافة إلى أهمية التواصُل الإيجابى بين الأزواج وآليات التربية الإيجابية للأبناء. كما يتضمن العمل جزءً خاصاً عن الصحة الإنجابية من حيث أهمية إجراء الفحص الطبى قبل الزواج، والمُباعدة بين الولادات ومن المقرر ان تُقام أولى العروض يوم الأحد الموافق 2 فبراير.

وجدير بالذكر أن مشروع مودة، الذى اطلقته وزارة التضامن الاجتماعى بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال استهداف الفئة العمرية من 18 ـ 25 عام من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية ومكلفين الخدمة العامة من خلال برنامج تدريبي تم اعداده بدرجة عالية من الكفاءة لتحقيق الهدف المطلوب في الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا ورفع وعى تلك الفئة من الشباب فى سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد بما يساعد في حل الكثير من المشكلات.

كما قام المشروع بإطلاق منصة رقمية للتعلم عن بعد لضمان وصول المحتوى التوعوي لاكبر شريحة ممكنة من الشباب والمتزوجين بجودة عالية وموحدة.



برنامج مودة يشارك فى معرض الكتاب بعروض مسرحية (1)



برنامج مودة يشارك فى معرض الكتاب بعروض مسرحية (2)

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برنامج مودة يشارك فى معرض الكتاب بعروض مسرحية (3)



برنامج مودة يشارك فى معرض الكتاب بعروض مسرحية (4)



برنامج مودة



