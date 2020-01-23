شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى تركى: المواطن يتألم بسبب زيادة الأسعار والحكومة تكتفى بالمشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إسماعيل كونجوك النائب المعارض عن مدينة آضنة إن الحكومة التركية لا تلتفت إلى مشاكل المواطن المطحون، مشيرا إلى أن القوة الشرائية للمواطن التركى قد انخفضت بنسبة 50%.

ولفت كونجوك إلى زيادة الأسعار بنسبة 65% في الغاز الطبيعي، وبالمثل كان هناك ارتفاع كبير جدا في الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للشعب التركى بنسبة 50% منذ انتخابات 24 يونيو الماضية، مؤكدا أن الحكومة التركية تحاول إلهاء الناس بمشاريع سوريا وليبيا وقناة إسطنبول.

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إلى ذلك، أكدت صحيفة "ينى شفق" أنه على الرغم من تصريحات فخر الدين كوجا وزير الصحة في الحكومة التركية بعدم وجود أزمة في الأدوية بتركيا، فإن هناك أكثر من 120 نوعا من الدواء غير موجود بما في ذلك أدوية البرد والأنفلونزا، متوقعة ارتفاع أسعار الدواء بنسبة 12% في 19 فبراير المقبل.

فى هذا السياق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن شركة هيونداي الكورية الجنوبية والرائدة في إنتاج السيارات، أعلنت إيقاف إنتاجها لمدة شهر بمصنعها المنتشرة في تركيا، بالتزامن مع إفلاس عدد من الشركات الصناعية التركية الكبرى، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا، وعدم استقرار الأوضاع السياسية، موضحة أن الشركة أعلنت عن وقف إنتاجها بتركيا وإغلاق الشركات التابعة لها هناك لفترة مؤقتة، ونقلت عن وسائل الإعلام بكوريا الجنوبية أنباء عن تعليق إنتاج هيونداي بتركيا لمدة شهر، وأكدت على أن الشركة ستوقف إنتاجها في الفترة من 20 يناير حتى 6 فبراير، والفترة بين 30 مارس حتى 13 أبريل.