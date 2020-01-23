شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة وأمطار بالوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 11درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد غدا الجمعة بالقاهرة الكبرى، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، فيما يشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة واضطراب فى الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح واضطراب بالملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، سانت كاترين العظمى 09 درجة والصغرى 01 درجة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد اليوم الخميس، القاهرة الكبرى شبورة صباحا على بعض المناطق وغيروم جزئى والرياح تكون معتدلة، فيما يشهد الوجه البحرى أيضا شبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة واضطراب فى الملاحة البحرية.

كما توقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة غيوم جزئى والرياح معتدلة مع فرص أمطار على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يشهد شمال الصعيد غيوم جزئى والرياح معتدلة وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مشمس والرياح معتدلة.