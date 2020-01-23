شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. السيسى يشهد احتفالات الشرطة بعيدها الـ68 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ68.

وفيما يلى أهم أخبار اليوم..

بدء احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس ووزير الداخلية

بدأ، منذ قليل، حفل عيد الشرطة والمقام داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من رموز المجتمع والشخصيات العامة.

دار الإفتاء: شرب البوظة حرام شرعا لأنها من المسكرات.. فيديو

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مقطع فيديو ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين، حيث خصصت الدار الفيديو اليوم للإجابة على سؤال نصه:"هل شرب البوظة حرام؟".

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الداخلية: بدء تشغيل ماكينات الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق فى 25 يناير

أعلنت وزارة الداخلية بدء تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة بداية من 25 يناير المقبل، حيث تتيح الماكينات الجديدة استخراج شهادات الميلاد منها مباشرة، فضلاً عن بعض الوثائق الأخرى.

فرج عامر يعلن حصول سموحة على توقيع صلاح محسن ومحمد عبد المنعم رسمياً

أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن ناديه حصل على توقيع صلاح محسن ومحمد عبد المنعم ثنائى الأهلى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، فى إطار تدعيم الفريق السكندرى بالانتقالات الشتوية الحالية.

الخطيب يحضر مران الأهلي استعدادا لمواجهة النجم الساحلى

حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على حضور مران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، لمؤازرة اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة، ويواجه الأهلى النجم الساحلى الأحد المقبل فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.