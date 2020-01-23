تخفيض أسعار المواقع الأثرية 50% بأجازة منتصف العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بتخفيض أسعار تذاكر المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة للمصرين بنسبة 50% وذلك خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي والتي ستبدأ من يوم غد الجمعة ٢٤ يناير حتى ٧ فبراير من العام الجاري.

وأوضح مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن نسبة التخفيض ستشمل الزائرين المصريين (الكبار) بحيث يدفع جميع الزائرين المصريين أسعار التذاكر الخاصة بالطلاب المصريين.

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كما ستنظم جميع المتاحف الأثرية جولات إرشادية وتعريفية مجانا للزائرين المصريين.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للآثار كان قد أصدر قرارا بالموافقة على دخول الطلاب المصريين بالتعليم الأساسي من المرحلة الابتدائية والإعدادية إلى جميع المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة مجانًا وكذلك دخول أسر الشهداء وأرباب المعاشات من ٦٠ عاما فيما فوق مجانا بالبطاقة الشخصية.

وأكدت الوزارة أن القرار جاء حرصا تنشيط السياحة الداخلية والترويج لها وتشجيع المصريين على زيارة المواقع والمتاحف الأثرية بصورة أكبر ورفع الوعي الأثري والسياحي بين مختلف فئات المجتمع المصري.