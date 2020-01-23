بحضور العالم مجدي يعقوب.. "تمويل العلوم" تطلق نداءات دعم الابتكارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أقامت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ندوة تعريفية للنداء الجديد لبرنامج التعاون الدولي المصري-الإسباني، أمس الأربعاء، بالمركز القومي للبحوث، بحضور العالم المصري الدكتور مجدي يعقوب ولفيف من السادة العاملين بمجتمع البحث العلمي من أعضاء هيئة البحوث بمختلف الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات والمؤسسات البحثية في مصر، بالإضافة إلى القنصل العام لدولة إسبانيا ممثلاً عن السفارة الإسبانية والسادة المسئولون بمركز تطوير التكنولوجيا والصناعة (CDTI) الشريك الممول عن الجانب الإسباني.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان، اليوم الخميس، إن الندوة التعريفية تعني بحضور ومشاركة أعضاء هيئة البحوث من مختلف الجامعات والهيئات والمراكز البحثية بمصر والجهات الصناعية الداعمة للمجال الصناعي، لاسيما وأن هذه البرامج لها أثر إيجابي على دعم وربط البحث العلمي بالصناعة وتشجيع الباحثين المصريين على تحقيق التطبيق الصناعي لأبحاثهم ومخرجاتهم البحثية الناتجة عن مشروعات الشراكة التي تتبناها الهيئة.

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ومن جانبه، أكد الدكتور عماد الدين حجازي، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن مشاركة الجراح العالمي مجدي يعقوب في فعاليات الندوة، يعطي ثُقلاً لأهمية النداءات التي تطرحها الهيئة وهو ما يبرز مدى اهتمام الباحثين المصريين المتميزين في التعرف والتقدم، للحصول على التمويل المالي الذي تقدمه الهيئة لدعم المشروعات البحثية في كافة المجالات.

وأشار حجازي، إلى أن تلك الدورة تعد الدورة الرابعة لطرح النداء، وذلك بعد النجاح في تمويل عدة مشروعات خلال الدورات الثلاث السابقة، حيث أن مثل تلك النداءات الخاصة بالمشروعات المرتبطة بشريك صناعي، تمثل الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها فكرة الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال التطبيق التكنولوجي والصناعي لمخرجات الأبحاث العلمي للباحثين بمصر ومدى ارتباطها بحاجة المجال الصناعي لدعم البحث العلمي من أجل المزيد من التطوير والابتكار لحل المشكلات الصناعية أو للابتكار في هذا المجال.

جدير بالذكر أن مركز التميز العلمي بمركز القلب بأسوان والذي يُشرف عليه الدكتور مجدي يعقوب قد أنشئ بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.