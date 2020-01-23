تأجيل محاكمة شاب دهس 10 أشخاص بالخطأ لجلسة 29 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة شاب دهس 10 أشخاص بالخطأ في وسط القاهرة لجلسة 29 فبراير المقبل.

وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة شاب لمحكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ لشخصين والإصابة الخطأ لـ8 آخرين.

Advertisements

نسبت النيابة للمتهم تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ للمجني عليهم.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة بشارع طلعت حرب بانقلاب سيارة ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين.

تبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالشارع المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها بسبب السرعة الزائدة، وتجاوزت الرصيف، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين، نُقلوا إلى المستشفى للعلاج.