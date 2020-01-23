أخبار مصر | تكليف الدكتور هشام صبح عميدا لهندسة بنات الأزهر بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكليف الدكتور هشام صبح عميدا لهندسة بنات الأزهر بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور هشام صبح، أستاذ العمارة بكلية الهندسة عميدا للهندسة بنات.

من جانبه عبر الدكتور هشام عن خالص تقديره لثقة رئيس الجامعة، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للعمل على تطوير الكلية بأقسامها المختلفة، بالتعاون مع السادة أعضاء هيئة التدريس، والموظفين، وسيعمل على تفعيل الجوانب العملية في الدراسة بما يفيد في تنمية وتطوير المجتمع من خلال خريجات هندسة البنات.

يشار إلى أن الدكتور هشام شغل رئيسا لقسم العمارة بهندسة البنات، ثم وكيلا لكلية الهندسة بنين لشئون التعليم والطلاب إلى أن صدر له القرار بالتكليف عميدا للهندسة بنات.