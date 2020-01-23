أخبار مصر | وزير التعليم يتحدث عن موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يتحدث عن موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على قدم وساق؛ لإصدار نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأضاف الوزير فى تصريح خاص إلى موقع "الخليج 365"، أن الوزارة لا تستطيع تحديد موعد ظهور النتيجة بدقة الآن، حيث أنه عاد من لندن منذ ساعات قليلة.

وكانت قد انتهت وزارة التربية والتعليم من امتحانات الصف الثاني الثانوي أمس الأربعاء، على أن تنتهي اليوم الخميس امتحانات الصف الأول الثانوي، ويواصل المركز القومي للامتحانات التابع للوزارة تصحيح الامتحانات .

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وقال شوقي، في تصريحات سابقة، إن الوزارة رصدت عدد محدود من الحالات حيث أن الغش الإلكتروني جاء عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير هاتف محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات، قائلا : "للأسف فإن الغش المباشر أو الإلكتروني كان المتبع في سنوات النقل، ولم يشكو أحدًا من قبل! "

وأضاف "شوقي" في تصريح له عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "لقد نجحت الامتحانات الإلكترونية في تقليص حالات الغش بالمقارنة بالسنوات السابقة".

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه يتحمل الطالب "الغشاش" مسؤولية اختياره حيث يفقد نفسه، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الصف الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ ولا يلوم إلا نفسه.

وتابع: "لمن يصرخ بعدم تكافؤ الفرص وحق أولادنا أقول لا يوجد منطق في هذا من الأساس لأننا في سنة نقل ولأنه لا يوجد أي حقوق ضائعة لمن اجتهد وحاول ويتعلم، أما الحقوق الضائعة فعلًا أو الفرص الضائعة فهي لهؤلاء الغشاشين أنفسهم وليس لمن اجتهد".