أخبار مصر | برلماني يقترح رقمنة برامج الإرشاد الزراعي

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تقدم جون طلعت، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير الاتصالات لرقمنة برامج الإرشاد الزراعي في مصر، وإتاحتها بشكل تكنولوجي سهل للفلاحين، عملا بحكم المادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأوضح "طلعت" أنه دور المرشد الزراعي اندثر، بل انتهى تدريجيا من قرى مصر، وأصبح الفلاح من دون مرشد أو موجه، ووقع فريسة للمغالطات التي أثرت بالسلب على وضع الزراعة في مصر، ونتج عن ذلك أوضاع سلبية للفلاحين من نواحي الإرشاد والتنوير.

وأضاف أنه على الحكومة، إيجاد بديل للمرشد الزراعي على أرض الواقع، حتى يؤدي المهمة نفسها في تنوير وتثقيف الفلاحين والمزارعين نحو الطرق الأفضل والآليات الصالحة، نحو جميع المحاصيل التي يتم زراعتها على مستوى الجمهورية، وفق فصول السنة المختلفة.