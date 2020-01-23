أخبار مصر | دورة تدريبية لطلاب السياحة والآثار بمتحف الأمير محمد علي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورة تدريبية لطلاب السياحة والآثار بمتحف الأمير محمد علي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور ولاء الدين بدوي، مدير عام متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، إن الأحد القادم سيشهد انطلاق دورة تدريبية لطلاب كليات السياحة والآثار بالجامعات المصرية على كيفية التعامل مع الزوار، بالإضافة إلى تنمية قدرات الطلبة العلمية في علوم المتاحف.

وأضاف بدوي، أن الدورة يتبعها تطبيقات عملية عن طريق قيام كل طالب بشرح تلك القطع لزائري المتحف لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا.

جاء ذلك في إطار إعلان المتحف بدء عدد من الدورات التدريبية، يوم الأحد، بالتعاون مع إتحاد طلاب كلية الآثار بجامعة القاهرة، التي تأتي في إطار حرص المجلس الأعلى للأثار على رفع مستوى طلبة كليات السياحة و الآثار في مختلف الجامعات المصرية، خلال إجازة نصف العام الدراسي.