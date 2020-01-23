أخبار مصر | 50% تخفيضًا على أسعار دخول المتاحف والمناطق الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 50% تخفيضًا على أسعار دخول المتاحف والمناطق الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارًا بتخفيض أسعار تذاكر المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة للمصرين بنسبة 50 %، خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي، التي ستبدأ من يوم غد الجمعة ٢٤ يناير حتى ٧ فبراير من العام الجاري.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الداخلية والترويج لها وتشجيع المصريين على زيارة المواقع والمتاحف الأثرية بصورة أكبر ورفع الوعي الأثري والسياحي بين مختلف فئات المجتمع المصري.

من جانبه قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن نسبة التخفيض ستشمل الزائرين المصريين (الكبار)، بحيث يدفع جميع الزائرين المصريين أسعار التذاكر الخاصة بالطلاب المصريين، لافتًا إلى أن جميع المتاحف الأثرية ستقوم بتنظيم جولات إرشادية وتعريفية مجانا للزائرين المصريين.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للآثار، قد أصدر قرارًا بالموافقة على دخول الطلاب المصريين بالتعليم الأساسي من المرحلة الإبتدائية والإعدادية، إلى جميع المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة مجانًا، وكذلك دخول أسر الشهداء وأرباب المعاشات من ٦٠ عاما فيما فوق مجانًا بالبطاقة الشخصية.