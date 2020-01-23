أخبار مصر | محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء مشروع الغاز الطبيعي بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء مشروع الغاز الطبيعي بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، توفير "يوترن" بديلاً لكوبري أبو طالب (أبو الهول) بنزلة السمان، في اتجاه محطة مشعل؛ للتخفيف على المواطنين، في غضون شهر على الأكثر.

تصريحات المحافظ، جاءت خلال لقائه الدوري مع أعضاء مجلس النواب، عن دوائر أبو النمرس والحوامدية والطالبية والهرم، بحضور النواب إبراهيم حموده وعصام إدريس ومحمد علي وأحمد سميح وحمدي السيسي وإيهاب غطاطي.

وكلف "راشد" نائب المحافظ والسكرتير المساعد، بضرورة المتابعة اليومية لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز ومدن الجنوب لسرعة إنجاز معدلات التنفيذ على أرض الواقع والانتهاء منها، في أسرع وقت ممكن؛ للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة قرى طموه ومنيل شيحة والنزلة والزاوية وأم خنان والشيخ عتمان بمركز أبو النمرس ومدينة الحوامدية.

كما وجه "راشد" بمتابعة تقرير اللجنة الهندسية النهائي الذي يفيد السلامة الإنشائية للعبارة بالكامل بمدينة الحوامدية، للتأكد من صلاحيتها للسير في إجراءات تشغيلها لحاجة المواطنين الملحة لها‪ .‬

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وأكد المحافظ، على شركة تاون جاز، بالالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من مشروع الغاز الطبيعي بشوارع الشورى وبكر الشمس ومدخل عزبتي الشمس وبورسعيد بمركز ومدينة البدرشين؛ للبدء في أعمال الرصف للنهوض بها لكونها مدرجة فى خطة الرصف العام الحالي‪ .‬

وشدد على شركات المرافق بضرورة الالتزام بالجدول الزمني في أثناء تنفيذ المشاريع طبقًا للخطط الموضوعة بالتنسيق مع المحافظة لما لذلك من أهمية في المساهمة بالنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن في المجالات كافة.

كما وجه المحافظ، هيئة الأبنية التعليمية، بضرورة الانتهاء من إجراءات الطرح الخاصة بمدرسة مبروك غطاطي التجربيبة؛ للبدء في إنشاءها لما لها من أهمية لخدمة أهالي المنطقة، والمساهمة في تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول، مضيفاً أنه تم توجيه هيئة النظافة بضرورة النهوض بمستوى النظافة بنزلة السمان.

وفي سياق آخر، أكد المحافظ، دراسة موقف الأرض المخصصة لمدرسة الريعة وشبرامنت الثانونية بأبو النمرس لأهمية تلك المدارس في النهوض بالعملية التعليمية، إضافة إلى إدراج الأرض المخصصة لإنشاء مركز شباب أبو مسلم ضمن الأعمال الجاري تنفيذها لسرعة البدء في إنشاء المركز كمتنفس رياضي للشباب ولخدمة أبناء وأهالي القرية‪ .‬

وكان المحافظ، خلال الاجتماع أكد رفع نحو ٢٠٠ ألف طن مخلفات رتش، من أسفل المحاور والكباري، والطرق الرئسية، تراكمت على مدار سنوات، وكانت تعكس مظهرًا غير حضاري، بالعديد من الطرق والمحاور، كما تم زراعة البعض منها بالمسطحات الخضراء ودعمها بالأشجار الجمالية.



المحافظ وجه أيضًا، مديرية الطرق، بسرعة البدء في تنفيذ أعمال الرصف بشارعي عثمان محرم وعثمان أحمد عثمان فور إنتهاء أعمال الصرف مباشر ودراسة مدى إمكانية البدء في الأماكن التي انتهت الأعمال بها لكي يلمس المواطنين بدء أعمال التطوير بتلك الشوارع.

الاجتماع الذي ترأسه محافظ الجيزة، جاء بحضور هند عبد الحليم، نائبة المحافظ لشئون المجتمع وخدمة البيئة، واللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، واللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة، والمهندس أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والأستاذ شفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز ومدير المديريات الخدمية‪ .‬