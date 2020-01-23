أخبار مصر | "عيون ساهرة".. معرض أثري بمناسبة عيد الشرطة بالمتحف الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عيون ساهرة".. معرض أثري بمناسبة عيد الشرطة بالمتحف الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن متحف الفن الإسلامي، انطلاق معرض أثري مؤقت، بعنوان "عيون ساهرة"، بمناسبة أعياد الشرطة المصرية، يوم السبت الموافق 25 يناير.

ويضم المعرض 32 قطعة أثرية، من غدارات وبنادق استخدمها بوليس مصر، وكذلك بعض المخطوطات وغيرها من التحف الأثرية.

كما يتم افتتاح معرض فني، من ثلاثين عملا خاصا بعيد الشرطة، ما بين تصوير فوتوغرافي ونحت وتصوير زيتي.

وقال الدكتور ممدوح عثمان، مدير عام متخف الفن الإسلامي، إن المعرضين يأتيان في إطار التواصل المجتمعي مع مختلف فئات المجتمع المصري وفي إطار رفع الوعي الأثري والتعريف بالمواقف الوطنية المصرية على مصر العصور.