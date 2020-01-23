أخبار مصر | "تاجر بأحلام الشباب".. أول تحرك برلماني ضد مشروع "بيتك بإيدك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تاجر بأحلام الشباب".. أول تحرك برلماني ضد مشروع "بيتك بإيدك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن النصب على المواطنين بمبلغ 2 مليار جنيه، من مختلف المحافظات، في مشروع بيتك بإيدك، الذي لم يتم تسليمه حتى الآن.

وأوضحت عضو البرلمان، أن عملاء مشروع "بيتك بإيدك"، هم فريسة لرجل أعمال صاحب المبادرة، قام بالنصب عليهم، مؤكدة أنه لا يوجد أي تأمين للمواطنين ضد شركات النصب وبيع الوهم للمواطنين، والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية دون أي منابعه من الوزارات والجهات الرقابيه المختصة.

وتساءلت النائبة عن تصاريح البناء التي تم استخرجها من الوحدات المحلية، التي تم تغيرها أكثر من مرة؟، وكيف تم السماح باستغلال أسماء مؤسسات تابعة للدولة لكسب مصدقية لمثل هذه الشركات بإنضمام أحد العاملين بهيئة الاستثمار ليصبح أحد أفراد هذه الشركة، ما زاد من مصداقيتها لدى العملاء.

