أخبار مصر | 2 فبراير.. بدء مسرحيات "مودة" بمعرض الكتاب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 2 فبراير.. بدء مسرحيات "مودة" بمعرض الكتاب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت راندا فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، بوزارة التضامن الاجتماعي، أن المشروع يشارك بعروض مسرحية فى فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضافت فارس أن العروض والتى سيقدمها ١٥ فنانا من وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون، تأتى فى إطار درامي كوميدي لنقل مجموعة من الرسائل الهامة الخاصة بأُسس اختيار شريك الحياة، والجوانب الاجتماعية والشرعية، وسُبُل إدارة الموارد الاقتصادية للأسرة، بالإضافة إلى أهمية التواصُل الإيجابي بين الأزواج وآليات التربية الإيجابية للأبناء.

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كما يتضمن العمل جزءً خاصًا عن الصحة الإنجابية من حيث أهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، والمُباعدة بين الولادات، ومن المقرر أن تُقام أولى العروض يوم الأحد الموافق 2 فبراير.

وجدير بالذكر أن مشروع مودة والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال استهداف الفئة العمرية من 18 ـ 25 عام من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية ومكلفين الخدمة العامة من خلال برنامج تدريبي تم إعداده بدرجة عالية من الكفاءة؛ لتحقيق الهدف المطلوب في الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا.

كما قام المشروع بإطلاق منصة رقمية للتعلم عن بعد لضمان وصول المحتوى التوعوي لأكبر شريحة ممكنة من الشباب والمتزوجين بجودة عالية وموحدة.