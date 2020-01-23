أخبار مصر | إنقاذ مسن مريض بلا مأوى يتألم بالشارع ونقله إلى المستشفى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ مسن مريض بلا مأوى يتألم بالشارع ونقله إلى المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتبين من الفحص أن المريض يدعى "بهاء. أ"، ٥٢عامًا، من مواليد محافظة القاهرة، كان يعمل شيف بإحدى المطاعم، وأعجزه المرض عن العمل، ومتواجد بهذا المكان منذ أربع سنوات، ويُعانى من غرغرينة وقرح بساقية ويتألم ويصرخ من شدة الألام ما دفعه للاستغاثة بالمارة.
ونجح الفريق في إقناع المريض الانتقال لإحدى المستشفيات، ليتلقى الرعاية الطبية، كما قام بالتنسيق مع مستشفى السيد جلال بباب الشعرية لإستقباله، وتم نقله بسيارة إسعاف، وخضع المسن لفحص طبي شامل من قبل الفريق الطبي الذي قام بعزله في حجرة طبية ليتلقى العلاج.
وتابع الفريق حالة المسن وتماثلة للشفاء لاستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، وتم نقله صباح اليوم لمؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان بالهرم"، ليتلقى كافة أوجه الرعاية، وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع مرة أخرى.
ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة.