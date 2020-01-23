أخبار مصر | إنقاذ مسن مريض بلا مأوى يتألم بالشارع ونقله إلى المستشفى

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توجه أعضاء فريق التدخل السريع بناءا على البلاغ الوارد، على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، بشأن تواجد رجل مسن بلامأوى مريض، يفترش إحدى أرصفة شارع التحرير بالقاهرة، وعلى الفور انتقل الفريق لمكان المسن وأجرى دراسة حالة.



وتبين من الفحص أن المريض يدعى "بهاء. أ"، ٥٢عامًا، من مواليد محافظة القاهرة، كان يعمل شيف بإحدى المطاعم، وأعجزه المرض عن العمل، ومتواجد بهذا المكان منذ أربع سنوات، ويُعانى من غرغرينة وقرح بساقية ويتألم ويصرخ من شدة الألام ما دفعه للاستغاثة بالمارة.