أخبار مصر | مرصد الإفتاء يثمِّن جهود "الداخلية" لإحباط مخططات الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرصد الإفتاء يثمِّن جهود "الداخلية" لإحباط مخططات الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
المرصد قال إن جهود وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني، نجحت في كشف مخطط إرهابي ينفذه قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في تركيا.
وأشار المرصد، إلى بيان وزارة الداخلية، في نجاح قطاع الأمن الوطني في كشف مخطط يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير.
وأوضح المرصد أن ما جاء في بيان وزارة الداخلية، من قيام الجماعة الإرهابية باستحداث كيانات إلكترونية تحت اسم (الحركة الشعبية- الجوكر)، وإنشاء قنوات مغلقة على "التليجرام" لتكليف الأفراد بأدوار محددة، يؤكد نهج الجماعة الإرهابية في إثارة الفوضى.
وأردف أن النهج يتشابه مع أنماط وأساليب الجماعات الإرهابية الأخرى مثل القاعدة وداعش في تجنيد عناصر جديدة والتحريض على إثارة الفوضى فيما يعرف بـ "الإرهاب الإلكتروني".
وتابع المرصد أن ما نص عليه بيان وزارة الداخلية، من قيام تلك المجموعات بالدعوة إلى إثارة الشغب وقطع الطرقات وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة، دليل دامغ على جذور العنف والإرهاب عند الإخوان، وهو تاريخ ممتد من العداء للوطن والدولة المصرية.
ودعا المرصد إلى ضرورة التكاتف وتقوية اللُّحمة الوطنية لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعدم الانسياق وراء دعوات الضلال والإفساد في البلاد.