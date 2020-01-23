أخبار مصر | "بـ 14 لغة".. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يستقبل جميع الجنسيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بـ 14 لغة".. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يستقبل جميع الجنسيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هي: "العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإندونيسية، الأردية، الفارسية، التركية، اليونانية، البشتو، العبرية، الإيطالية، السواحيلية"،



وأضاف الأزهر في بيان صحفي له اليوم، أن أهم الإصدارات التي يقدمها جناح الأزهر لرواده باللغات المختلفة: كتاب "مقومات الإسلام"، لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بـ13 لغة، وكتاب "الإنسان والقيم في التصور الإسلامي"، للدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء، بـ12 لغة، وكتاب "نظرية الحرب في الإسلام"، للشيخ محمد أبو زهرة، بـ11 لغة، وكتاب "نبي الإسلام في مرآة الفكر الغربي"، للدكتور عز الدين فراج، بـ7 لغات، كتاب "مائة سؤال عن الإسلام"، لفضيلة الشيخ محمد الغزالي، بـ12 لغة، وكتاب "وسطية الإسلام" لفضيلة الشيخ محمد المدني، بـ8 لغات.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51؛ انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر ثقافة التسامح والتعايش، ونشر الفهم الوسطي المعتدل، باعتباره ركيزة المنهج الأزهري، وكذلك مواجهة وتفنيد شبهات ومغالطات الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب. ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

قال الأزهر الشريف، إنه انطلاقا من دوره في نشر الفكر الوسطي المستنير والتعريف بمبادئ الإسلام ومقاصده في كل ربوع العالم، حرص على أداء هذا الدور المنوط به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (51) من خلال إصدار المنشورات والكتب بـ (14) لغة؛ وليستقبل بذلك جميع رواد المعرض بمختلف جنسياتهم.