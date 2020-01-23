أخبار مصر | الأحد.. نظر طعن جبهة الإصلاح على قرارات عمومية المحامين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. نظر طعن جبهة الإصلاح على قرارات عمومية المحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر الدائرة الثانية بمجلس الدولة، يوم الأحد المقبل، الطعن على قراري الجمعية العمومية لنقابة المحامين، بتمرير الميزانيات وتعيين مراقبا للحسابات.

ووجهت جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، الدعوة لكل من شهد وشاهد تزوير إرادة المحامين في الجمعية العمومية، على حد تعبيرهم، والتي انعقدت في الخامس والعشرين من نوفمبر لتمرير ميزانيات جادو، ويرغب في الإدلاء بشهادته أو الحضور للتدخل في الطعن أن يشاركها الحضور بجلسة الطعن على قراري تمرير الميزانيات وتعيين "جادو مراقبا للحسابات".

حيث تنظر المحكمة، الطعن المقام من إبراهيم عبدالعزيز سعودي و50 آخرين، والذي دفع ببطلان انعقاد الجمعية لمخالفة الانعقاد لأحكام المواد 125، 126، 130 من قانون المحاماة والمواد 5، 6، 7، 8، 9، 10 من لائحة النظام الأساسي للنقابة والمنظمة جميعها لأحكام عقد الجمعية العمومية العادية وجدول أعمالها، كما تضمن الطعن بطلان وانعدام انعقاد الجمعية العمومية لإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.