أخبار مصر | طلب إحاطة للحكومة حول معاناة ورش الروبيكي من الخدمات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة للحكومة حول معاناة ورش الروبيكي من الخدمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول معاناة ورش الروبيكي من قلة توافر الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء اللازمة لتشغيل الهناجر، والضرورية في صناعة الجلود، بما يؤثر سلبا على معدلات الإنتاج من الصناعة، ويسبب خسائر كبيرة للعاملين وأصحاب المدابغ.

وأوضح متولي، أنه طبقا لبيانات مجلس الوزراء فإن مدينة الروبيكي للجلود تحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا، وكذلك يحقق معدل إنتاج سنوي يصل إلى 150 مليون قدم 2، إلا أنها تعاني عدة مشكلات تتمثل في انقطاع المياه، والغلو في احتساب فواتير المياه والكهرباء، لافتًا إلى أن المبلغ المدفوع في استهلاك الكهرباء والمياه شهريًا أصبح يصل إلى نحو 30 ألف جنيه، وكذلك عدم توفير وسائل نقل لتسهيل حركة العمال الذين اقتصرت ساعات عملهم بعد النقل على نحو 4 ساعات فقط في اليوم الواحد، وباقي الوقت يذهب هباء في المواصلات، بالإضافة إلى غياب العيادات أو المستشفيات لتوفير الإسعافات الأولية للعمال، وكذلك أزمة تراكم القمامة أمام الهناجر نتيجة عدم قيام الشركة بإزالتها بشكل يومي.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في هذه المشكلات، غياب التخطيط من قبل غرفة دباغة الجلود للنقل الاستراتيجي الذي كان من المفترض تنفيذه لنقل وتوطين صناعة جديدة في المدينة، فضلًا عن أن المضخات أو "الطلمبات" الموجودة على الخزانات بالمدينة تحتاج إلى بعض الإضافات لتعمل بكفاءة عالية دون حدوث أي عطل يؤدي إلى انقطاع المياه.

وطالب عضو مجلس النواب، بحل مشكلات انقطاع المياه، وعدم الغلو في احتساب فواتير المياه والكهرباء، وتوفير عدد من أتوبيسات النقل لتسهيل حركة العمال، بالإضافة إلى مطالبات بوجود مستشفى للإسعافات الأولية بالمدينة.