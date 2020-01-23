أخبار مصر | عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم السبت الموافق 25 يناير لعام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.

وبدأت منذ قليل، فعاليات احتفالية عيد الشرطة الـ68، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، وعدد كبير من القيادات الأمنية، بمقر أكاديمية الشرطة.