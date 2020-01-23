أخبار مصر | نائبة: حملة "أكثرهن بركة" تجعل الشباب يُقبل على الزواج

وأوضحت نصير، أن هدف الحملة هو مواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، مشيرة إلى أنها سبق وأن طالبت مرارا وتكرارا بضرورة تخفيف المطالب على من يتقدم للزواج، وأن يوافق أهل البنت على من يرضون دينه.

وأشارت عضو مجلس النواب أن هناك مأساة تعاني منها البنت في حالة صعوبة تعقيد أمور الزواج لأنه من الممكن أن تتعرض للإغراء عند سماع كلمات رقيقة من الشاب، ما يعرضها لأمور لا تحمد عقباها بعد ذلك.

وأطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، تحت عنوان «#أكثرهن بركة»؛ إحياءً لهدي خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وانطلاقًا من قوله صلى الله عليه وسلم: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً» [أخرجه النسائي في سننه].

يأتي ذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتأتي الحملة في إطار معالجات المركز للعديد من القضايا المجتمعية عمومًا، والأسرية خصوصًا، ونشرًا للوعي الإسلامي الصحيح، وتصحيحًا للمفاهيم.

