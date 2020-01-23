أخبار مصر | 7 فبراير.. عمومية طارئة للأطباء لمناقشة تداعيات حادث المنيا

وقالت النقابة في بيان صحفي: إن الدعوة للجمعية الطارئة جاء بناءً على الطلب المقدم من 220 طبيبا، على خلفية الحادث الذي تعرضت له 15 طبيبة، ونتج عنه مصرع ثلاث وإصابة 12، أثناء توجهن للتدريب في برنامج مبادرة "صحة المرأة" بمعهد التدريب في القاهرة.

وتُعقد الجمعية العمومية الطارئة، يوم الجمعة 7 من فبراير، الساعة الواحدة ظهرا بدار الحكمة في شارع قصر العيني.

والجمعية هى أعلى سلطة للأطباء والمفوضة لاتخاذ كافة الأجراءات اللازمة لوضع حد للتعسف الإداري الذي يؤدي إلى تعرض الأطباء لتلك الأحداث المؤسفة، ولحمايتهم أثناء ممارسة عملهم والدفاع عن كرامتهم جميعا، ويبدأ تسجيل الحضور الساعة العاشرة صباحًا.