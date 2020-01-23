مصر | باستخدام "الشطة".. كشف ملابسات سرقة توك توك في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باستخدام "الشطة".. كشف ملابسات سرقة توك توك في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على المتهم بسرقة "توك توك" من قائده بمنطقة التبين بحلوان.

البداية كانت في أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة التبين، بجوار سور القومية للاسمنت بطريق الاوتوستراد دائرة القسم، حيث تناهى لمسامعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم التقابل مع "ت م ش"، 39 سنة، سائق توك توك ومقيم شارع زين الدين، منشية جمال عبد الناصر، دائرة قسم شرطة حلوان.

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والذي قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته "توك توك" بمنطقة الشارع الجديد، دائرة القسم استوقفه احد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" وطلب منه توصيله إلى المنطقة محل البلاغ وفور وصولهما فوجئ بقيامه بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه، واستولي منه على الدراجة البخارية قيادته، ولاذ بالفرار.

بتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف أمكن ضبطه وتبين أنه يدعى "م ر س ج"، 22 سنة، عاطل ومقيم شارع حسين عياد ـ ارض الجنينة كفر العلو، دائرة قسم شرطة حلوان، حال استقلاله الدراجة البخارية المستولى عليها وبحوزته كيس بداخله مسحوق "الشطة".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهم والدراجة واتهمه بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخري