مصر | تأجيل مرافعة دفاع متهمي "اقتحام قسم العرب" لـ 27 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مرافعة دفاع متهمي "اقتحام قسم العرب" لـ 27 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة اليوم، بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب"، لجلسة 27 فبراير المقبل؛ لسماع مرافعة الدفاع.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، ومحمد زكي العطار، وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين، وسكرتارية عصام سليم، وإيهاب محمد علي.

كانت النيابة، نسبت للمتهمين أنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013، بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.

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كما كان الغرض التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف، ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين، لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشات الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات.

وترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر، وتكدير الأمن والسلم العام، واقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.

