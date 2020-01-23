مصر | أمن الجيزة يضبط 5 تجار مخدرات في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يضبط 5 تجار مخدرات في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم رجال مباحث الجيزة، عددا من أوكار المخدرات بمدينة الحوامدية؛ لضبط الخارجين عن القانون والبؤر الإجرامية وتجار المخدرات.

وأسفرت جهود الحملة عن القبض على 5 تجار مخدرات، عثر بحوزتهم على أسلحة نارية، كمية من الحشيش المخدر، وكمية من الهيروين المخدر.

وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم أقروا أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

أشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والعميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، وشارك فيها المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم الحوامدية ومعاونيه النقيب فاروق عبد القادر والنقيب عبد العزيز فرحات.