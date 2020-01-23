مصر | تجديد حبس فرد أمن 15 يوما لسرقته سيارة بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس فرد أمن 15 يوما لسرقته سيارة بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة، بسرقة سيارة من أمام مطعم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع "م. ا" 26 عاما سائق بشركة أوبر، ويقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، محل الواقعة، وتتبع خط سير هروب المتهم تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط المتهم حال استقلاله السيارة المشار إليها بشارع الحجاز، دائرة القسم.
وبمواجهته المتهم بالواقعة، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، وبسؤال المجني عليه تعرف على السيارة والمتهم واتهمه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامه التحقيق.