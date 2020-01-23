مصر | ضبط 32 سائقا يتعاطون المخدرات خلال حملات على الطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 32 سائقا يتعاطون المخدرات خلال حملات على الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، حملاتها المرورية المفاجئة على الطرق السريعة؛ للكشف عن متعاطى المواد المخدرة، في أثناء القيادة منعًا لوقوع أية حوادث.

وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة، وإجراء تحليل طبي لـ220 سائقًا، وإثبات تعاطي 32 سائقًا للمواد المخدرة في أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، من تواجد الخدمات المرورية، على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة في أثناء القيادة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازم.