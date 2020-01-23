مصر | رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ السيسي بعيد الشرطة وثورة يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ السيسي بعيد الشرطة وثورة يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة ذكرى ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، على أن هذه المناسبة التاريخية أكدت على وعي وإرادة الشعب المصري العظيم في تحقيق العيش لأبنائه في حرية وكرامة وعدالة اجتماعيه والحفاظ على مقدراته،

وثمنت الهيئة، ما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين والحفاظ على أمن البلاد الاقتصادي والاجتماعي داعين المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية الاستقرار والأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.