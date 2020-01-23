مصر | بعد بيان الأرصاد.. 9 تحذيرات لقائدي السيارات في حالة سقوط أمطار

1- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.

2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلًا أو نهارًا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

4- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخلها.

6- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

7- عدم السير عكس الاتجاه لعدم تعرضك للخطر والحوادث.

8- زيادة الانتباة أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

9- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أصدرت بيانًا كشفت فيه عن حالة الطقس المقررة اليوم الخميس، موضحة أن هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء ومناطق متفرقة من الوجه البحري، ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر.