شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «جهاز الشروق»: تعاملنا مع 4747 شكوى واستفسار خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن جهاز المدينة استقبل 4747 شكوى واستفسارا خلال 2019، مشيراً إلى أن الشكاوى والاستفسارات التي استقبلتها غرفة الطوارىء بالجهاز تنوعت بين مجالات التنمية والبيئة والزراعة والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والإنارة.

وأوضح «الغيطى» أنه في مجالى التنمية والبيئة ورد لجهاز المدينة 575 شكوى واستفسارا، تنوعت بين منظومة النظافة العامة، وتغير الأنشطة للوحدات من سكنى لإدارى، حيث تم التعامل مع الشكاوى الواردة بكل جدية لإنهائها على الوجه الأمثل.

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وأشار إلى ورود 2752 شكوى واستفسارا في قطاعى المياه والصرف، تنوعت بين انقطاع المياه أو تسربها من شبكات المرافق أو تأمين مطابق الصرف بالأغطية، حيث قام فريق متخصص على الفور بالتعامل مع هذه البلاغات بإنهائها بالسرعة المطلوبة، نظراً لما تمثله من أهمية قصوى لاحتياجات السكان.

وفي مجال الزراعة، قال رئيس الجهاز إنه تم استقبال 431 شكوى تمثلت في وجود محابس مياه رى مفتوحة داخل المسطحات الخضراء، وكذا عمل الصيانات اللازمة للمزروعات، مشيراً إلى أنه تم استقبال 195 شكوى خاصة بالطرق، بشأن مقترحات وعرض لمشكلات متعلقة بأعمال التطوير الجارية بالطرق بالمدينة لأخذها في الاعتبار أثناء التنفيذ.

وتم استقبال 794 شكوى واستفسارا بشأن وجود أعمدة غير مضاءة وتحتاج لتأمين، حيث تمت الاستجابة الفورية والانتقال إلى مكان الشكاوى وتوفير المستلزمات المطلوبة وتركيبها في الحال.

ولفت رئيس الجهاز إلى إمكانية إرسال الشكوى مدعمة بالصور الفوتوغرافية عن طريق تطبيق «Whats app» على رقم (01021182874) تيسيراً على المواطنين، مما ساهم في سهولة الوصول لمكان الشكوى.