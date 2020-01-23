شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تنفيذ 34536 وحدة إسكان اجتماعي بالمرحلة الثانية بحدائق أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ واستلام 34536 وحدة إسكان اجتماعى (1439 عمارة) بالمرحلة الثانية بمدينة حدائق أكتوبر، كما تم إسناد وجار تنفيذ 13368 وحدة أخرى(557عمارة) بالمشروع.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن ذلك يأتى في إطار الحرص على سرعة تنفيذ وتسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستفيدين من المشروع، موضحاً أنه يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق والتشطيبات.

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من جانبه، أشار المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد ٢٤٩٦ وحدة(104عمارات) أخرى بمشروع الإسكانالاجتماعى «ذو الطابع الحديث»، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ واستلام 4080 وحدة سكنية(170 عمارة) بمشروع«دار مصر»للإسكان المتوسط بالمدينة، وجارٍ تنفيذ 10440وحدة سكنية(435 عمارة)بمشروع «سكن مصر»بنسبة إنجاز بلغت نحو 90%.

وبالنسبة لمشروعات الخدمات بالمدينة، أضاف المهندس أشرف فتحى محمود، أنه تم الانتهاء من تنفيذ واستلام عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، هى( سوقان تجاريتان – ملعب ثلاثي- قسم شرطة – وحدة إطفاء – سجل مدني – وحدة صحية – حضانة)، مشيراً إلى أنه تم تطوير عدد من الميادين ورفع كفاءة عدة طرق بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنه فيما يخص مشروعات المرافق بالمدينة، فقد تم إطلاق التيار الكهربائى بالمحطة رقم 1، كما تم الانتهاء من ترفيق وتسليم 586 قطعة أرض إسكان اجتماعي (مسلسل4)، وتم ترفيق وجارٍ تسليم مساحة (97.5 فدان) لحاجزى قرعة الأراضى المميزة، وجارٍ رفع كفاءة جميع محطات الصرف الصحي بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم إسناد عدد 17 مشروعاً ما بين(إسكان – خدمات – مرافق –طرق – وغير ذلك)، وجارٍ طرح40 مشروعاً مختلفا.

وذكر المهندس أشرف فتحى، أنه فيما يخص الشؤون العقارية، فقد تم عقد جلسة مزاد علنى، أسفرت عن بيع 15محلاً تجارياً+ صيدلية بقيمة استثمارية حوالى 17 مليوناً و152 ألف جنيه، وجارٍ الإعداد لعقد مزاد علنى لبيع 12 محلاً تجارياً +صيدليتين بمشروع دار مصر، وجارٍ الإعداد لعقد مزاد علنى لبيع 13 محلاً تجاريا + صيدلية بموقع645 عمارة إسكان اجتماعي.