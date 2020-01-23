شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال يهنئ وزير الداخلية: عطاء الشرطة موصول ضد فئة أرادت اختطاف الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حيا رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، رجال الشرطة البواسل الذين يقدمون أرواحهم الزكية، ويتصدون لكل من يريد النيل من استقرار الوطن وأمنه، من أجل أن تحيا مصر آمنة مستقرة.

جاء ذلك في برقية بعث بها رئيس مجلس النواب، الخميس، إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمناسبة ذكرى عيد الشرطة، فيما يلي نصها:

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«السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.. وبعد،

يطيب لنا ونحن نحتفي بذكرى حلول عيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير أن نهديكم وهيئة الشرطة خالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التي نتذكر فيها شهداء الواجب من رجال الشرطة الذين دفعوا أرواحهم ثمناً لحماية ثرى الوطن المقدس ضد المحتل الإنجليزي الغاشم، ولا يزال عطاؤهم موصولاً في تأمين الجبهة الداخلية بوقفتهم البطولية مع جيش الشعب ضد فئة ضالة أرادت اختطاف هوية الوطن وتفتيت نسيجه، وجهودهم التي يقدرها شعب مصر العظيم في تعقب صور الجريمة لنحيا نحن، ونبنى مستقبلاً أفضل للقادم من الأجيال.

لقد أقسم كل فرد من رجال شرطتنا البواسل أن يقدموا أرواحهم الزكية فداء للوطن وترابه المقدس، فكانوا عند قسمهم أوفياء، يتصدون لكل من يريد النيل من استقرار الوطن وأمنه، يسدون عنا مطالع الفتن ويحمون الوحدة الوطنية، لتحيا مصر آمنة مستقرة، فتحية لشهداء الواجب، وأسكنهم الله فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، ورعاكم الله ورجال الشرطة البواسل، وأيدهم بنصر من عنده».