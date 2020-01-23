شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: إتفاق السراج مع تركيا مخالف للإتفاقيات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الخميس، إنّ إتفاق تركيا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، مخالف للإتفاقيات الدولية، واستنكر شكري، إرسال تركيا لمقاتلين إلى ليبيا، خلال إجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالعاصمة الجزائر قائلا: “شهدت ليبيا إرتباكا تسببت فيه تركيا، بتدخلات صارخة في حق دولة عربية"، مؤكدا في ذات السياق، أن الحل للأزمة الليبية، يجب أن يكون “ليبي ليبي”.

وأورد الوزير “الخلاف السياسي أمر وارد، ولو كانت الأزمة الليبية سياسية لحلت، فالأمر يتعلق بجماعات إرهابية تدعمت بجماعات من سوريا"، مضيفا: "لن نسمح بالعبث بأمن ليبيا و دول الجوار ".

وشكر وزير الخارجية ، الجزائر، على جهودها في سبيل حل الأزمة الليبية، متمنيا إحداث تسوية سياسية.

وأكد شكري، أنه لو إلتزم الليبيون والمجتمع الدولي بمخرجات مؤتمر برلين، فسيحل السلام في ليبيا.