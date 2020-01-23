شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أمريكية: احتضان السيسى للشباب يحصن استقرار مصر ويدعم ثقة المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى يقود أسرع الاقتصاديات نموا فى الشرق الأوسط، حيث تزدهر السياح وبدت الحرب على الجماعات الإرهابية توشك على النهاية، وينتشر التعمير فى كل مكان، وتعود ثقة المستثمرين، وهناك طاقة واضحة وثقة تنبعث من شوارع القاهرة.

وأوضحت الصحيفة أن سبب الجهود المستمرة للرئيس السيسى هى كلمة "مليون". ففى تصريحات له خلال لقائه بمجموعة من الصحفيين الأجانب مؤخرا، قال الرئيس السيسى إن لديه مليون شاب يحاولون دخول سوق العمل كل عام، يريدون منزلا ويريدون الزواج ويريدون تربية أبناء.. فكم سيتكلف هذا فى الدول المتقدمة بشدة؟ كم عدد فرص العمل التى تحتاجون لتوفيرها؟ هل يمكنك أن تفعل هذا كل عام لمليون شخص".

ولفتت الصحيفة إلى أن جهود الرئيس السيسى لاحتضان الشباب هدفها منع تكرار الأسباب التى أدت سخطهم من قبل وتسببت فى اضطرابات وعدم استقرار.

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وتحدثت الصحيفة عن التعافى الاقتصادى الذى شهدته مصر فى السنوات الأخيرة، وقالت إنه قبل ثلاث سنوات فقط كان معدل التضخم 30% والبطالة 20%، وكانت هناك أزمة ديون وهجمات إرهابية عبر سيناء وحتى فى القاهرة نفسها.

لكن النمو فى مصر بلغ 5.9% فى عام 2019 بعد أن كان 3% فقط عندما تولى السيسى الحكم عام 2014، وتراجع التضخم إلى 2.7% فى نوفمبر، وهى أدنى نسبة منذ ثورة يناير. لكن رغم ذلك تظل معدلات الفقر مرتفعة، كما أن بطالة الشباب تحوم حول 30%.

وتطرق تقرير "ساينس مونيتور" إلى سلسلة حوارات الشباب والمنتديات والبرامج الخاصة بالرعاية الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة التحديات التى تواجه هذه الفئة والتعبير عن النوايا الحسنة.