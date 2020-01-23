شكرا لقرائتكم خبر عن فريق التدخل السريع بالتضامن ينقذ مسن مريض بلا مأوى بالشارع وينقله مستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التصامن الاجتماعى أنه بناء على البلاغ الوارد لفريق التدخل السريع على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 بشأن وجود رجل مسن بلامأوى مريض يفترش إحدى أرصفة شارع التحرير بوسط البلد م القاهرة ، توجة أعضاء الفريق على الفور إلى مكان المسن واجرى دراسة حاله له وتبين أنة يدعى "بهاء ا أ " ويبلغ من العمر 52 عاما ولا يوجد معه أى أوراق تثبت شخصيتة وهو من مواليد محافظة القاهرة وكان يعمل شيف بإحدى المطاعم وأعجزه المرض عن العمل وهو متواجد بهذا المكان منذ أربع سنوات ويعانى من غرغرينة وقرح بساقية ويتألم ويصرخ من شدة الألم ويستغيث بالمارة.

ونجح الفريق فى إقناعة الانتقال لإحدى المستشفيات ليتلقى الرعاية الطبية وقام الفريق بالتنسيق مع مستشفى السيد جلال بباب الشعرية لاستقباله وتم نقله بسيارة إسعاف، وخضع المسن لفحص طبى شامل من قبل الفريق الطبى المتميز بالمستشفى الذى قام بعزلة فى حجرة طبية ليتلقى العلاج، وتابع الفريق حاله المسن بهاء وتماثلة للشفاء لاستقبالة بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى واليوم تم نقله لمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان بالهرم ليتلقى كافه أوجه الرعاية وإعادة تأهيله ودمجه فى المجتمع مرة أخرى.

ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أطلقت حملة لإنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، لتوفير حياة كريمة للمشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار، حيث يرافقت الوزيرة الوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتي تجوب القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية بحثاً عن المشردين من الكبار والأطفال.

ونجح الفريق في إنقاذ مشرد من الشارع ونقله لدار رعاية عقيلة السماع بحلوان كان يفترش رصيف شارع كورنيش العجوزة، كما وزع الفريق من الوجبات والبطاطين على المشردين الرافضين للانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.

وقالت نيفين القباج إن وزارة التضامن الاجتماعي تطلق هذا العام حملتها لإنقاذ المشردين بأمل كبير في إنقاذ أكبر عدد من المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، كما تقدم وجبات ساخنة وبطانية لكل مشرد يرفض الانتقال إلى دار رعاية، وتعاود المرور عليهم مرات عديدة لإقناعهم بالانتقال لدور الرعاية، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى حماية المشردين من الشارع وتوفير مأوى مناسب لهم خاصة مع الظروف المناخية الصعبة خلال فصل الشتاء.

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فريق التدخل السريع ينقذ مسن مريض بلا مأوى (1)



فريق التدخل السريع ينقذ مسن مريض بلا مأوى (2)



فريق التدخل السريع ينقذ مسن مريض بلا مأوى (3)



