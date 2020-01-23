شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والأثار يلتقى وزير الثقافة والاتصالات السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بوزير الثقافة والاتصالات السنغالي Abdoulaye DIOP ، لبحث تعزيز سُبل التعاون بين البلدين فى جميع مجالات العمل الاثري والسياحي، وتقديم المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات والاستفادة بتجربة مصر في مجال حفظ الآثار وتطوير المواقع والمتاحف الأثرية وتقديم الخدمات السياحية بها، بالإضافة إلى تدريب شباب العاملين في هذا المجال ، جاء ذلك علي هامش افتتاح الدورة ال 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب امس.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قد اجتمع في وقت سابق مع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، مع الشركة المعنية بإعداد الحملة الترويجية لافتتاح المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية والمقرر افتتاحه فى الربع الأخير من العام الجاري.

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وحضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، وقيادات وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة وخبراء فى مجال التسويق والترويج.

وخلال الاجتماع تم استعراض العديد من الأفكار والبنود المقترحة لخطة الحملة الترويجية والتى تشمل الأفلام والمواد الدعائية من لوحات وإعلانات مصورة يتم عرضها فى الشوارع والأماكن العامة والمحطات التليفزيونية ووكالات الأنباء والصحف العالمية والمحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم طرح افكار جديدة لخدمة السياق الترويجى للحملة بما يعود بالإيجاب على خطة الترويج لافتتاح هذا المشروع الضخم الذى تولية الدولة المصرية والعالم اهمية كبيرة حيث انه يعتبر اكبر متحف فى العالم خصص لحضارة واحدة وهى الحضارة المصرية القديمة كما ستعرض به ولأول مرة اكثر من 5000 قطعة لكنوز الملك الذهبى توت عنخ امون، بالإضافة إلى عرض التابوت الخارجى للملك الشاب والذى ظل بمقبرته منذ اكتشافها عام 1922 حتى تم نقله للمتحف المصرى الكبير العام الماضى ليعرض ولأول مرة الثلاث توابيت الخاصة بالملك الشاب مجتمعة.