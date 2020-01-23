شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تجرى الاختبار النفسى لـ"2000" معلم بالقاهرة والجيزة بمسابقة العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت البوابة الإلكترونية للتوظيف، اليوم الخميس، إجراء الاختبار النفسى لقرابة 2000 معلم من معلمى محافظتى القاهرة والجيزة المتقدمين فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، والتى تستهدف التعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى لسد العجز فى التخصصات المختلفة فى المدارس، ضمن المرحلة الرابعة من الاختبارات النفسية.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه لن يتم قبول أى معلم فى الوزارة قبل أن يخضع للكشف النفسى للتأكد من صحته النفسية، حتى يكون هناك تأثير للمعلم كقدوة ومثل ونموذج يحتذى به.

وأعلنت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء البدء فى مخاطبة المرحلة الخامسة من المتقدمين الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم وتحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية والتي تبدأ يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020، ومتابعة البريد الإلكترونى المسجل سابقاً على البوابة وحسابك على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.

Advertisements

أعلن الدكتور رضا حجازي ، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، عن توفير مقرات بديلة لأداء اختبارات القبول للمعلمين الجدد المتقدمين لشغل وظائف التعليم والمستهدفين بأداء اختبارات الاستعدادات النفسية، وذلك لتضرر العديد من المعلمين الجدد وتحملهم مشقة الانتقال البدنية والمالية من محافظتهم إلى مقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة، أنه تيسيرًا على المعلمين تم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لفتح مقرين لأداء الاختبارات المشار إليها بعاليه، حيث سيكون المقر الأول بمحافظة سوهاج لخدمة محافظات قطاع الصعيد والمحافظات الحدودية، والمقر الثاني بمحافظة بورسعيد لخدمة محافظات الوجه البحري، والمقر الثالث بالأكاديمية المهنية للمعلمين بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر لمحافظات الجيزة والقاهرة الكبرى.

وأشارت الوزارة ، إلى أنه سيتم التنفيذ أواخر شهر يناير 2020 بقاعات التطوير التكنولوجي بالمحافظات المشار إليها فور الانتهاء من استكمال باقي الإجراءات الإدارية اللازمة للتنفيذ.