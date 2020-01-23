شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يتفقد ختام ماراثون الامتحانات والطلاب يلتقطون معه "السيلفي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة بعدد من الكليات داخل الحرم الجامعى، تفقد خلالها ختام ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي 2019 / 2020، والتى يؤديها نحو 200 ألف طالب وطالبة، بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا. وحرص طلاب الجامعة، على التقاط صور "سيلفي" مع رئيس الجامعة، احتفالًا بنهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدء الإجازة.

وأعلن الدكتور محمد الخشت، أن عينات التصحيح الأولية تشير إلى ارتفاع نسب النجاح والتقديرات، وأن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول سوف يتم إعلانها فور انتهاء الامتحانات ببعض الكليات والأخرى مع بداية الفصل الدراسي الثاني، على أن تنتهي جميع الكليات من إعلان نتائجها بحد أقصى منتصف مارس المقبل، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم كافة الخدمات والامكانات للطلاب وتشجيعهم على التفوق والابتكار.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، خلال جولته، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة شهدت هدوءًا إلى حدٍ كبير، ولم تحدث أية تجاوزات أو أحداث من شأنها التأثير على أعمال الإمتحانات، ولم تضبط إلا حالات محدودة من الغش، موضحًا أن قلة حالات الغش نتيجة الاجراءات الصارمة التى اتخذتها الجامعة ومنها تطبيق مواصفات الورقة الامتحانية، وتوفير عدد كبير من المراقبين الأكفاء، وتوفير كاميرات المراقبة.

Advertisements

وأوضح أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة، لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجيستية لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف.

جدير بالذكر أن الجامعة نجحت في إقامة الامتحانات لهذه الأعداد الضخمة بدون خيام على خلاف ما كان في الماضي، وما كانت تمثله من خطورة محتملة.