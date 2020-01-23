شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: إحالة كل من يخوض فى حياة المرشحين بالانتخابات للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، لنقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة، محموعة من المحظورات التى يجب على المرشحين الالتزام بعدم ارتكابها، فى الدعاية الانتخابية، خلال سير إجراءات الانتخابات، وهى:

1- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين، أو أعضاء الجمعية العمومية من الأطباء البيطريين.

2- عدم تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية، أو الرموز التى تدعو للتمييز بين الأطباء، بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو تحض على الكراهية.

3- عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4- عدم الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير، سواء بالشطب، أو التمزيق، أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة، أو أى وسيلة أخرى من وسائل الترويع أو التخويف، بهدف التأثير على أرائهم وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

Advertisements

وأكدت اللجنة، أن من يخالف ذلك، فسيتم التحقيق معه فورا، والعرض على لجنة التأديب بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، طبقا للائحة والقانون.

كان الدكتور محمد القرش، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن اللجنة مازالت تبحث الطعون المُقدمة ضد المرشحين بالانتخابات، والتى تسلمتها النقابة، خلال الفترة القانونية المُحددة لذلك، لافتا إلى أنه سيتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين على كافة المقاعد النقابية، على مستوى الجمهورية، فور انتهاء اللجنة القانونية من فحص كافة الطعون والتنازلات، مشيرا إلى أن اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، ستشكل لجنة قانونية مختصة لفحص كافة الطعون المقدمة للنقابة.

وأعلنت اللجنة العامة الإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفى، لنقابة الأطباء البيطريين، إجراء التصويت بالانتخابات، يوم الجمعة 27 مارس 2020 لإجراء انتخابات التجديد النصفى.