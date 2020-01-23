شكرا لقرائتكم خبر عن شركة"مياه سوهاج" تجرى تجربة لإنتاج السماد العضوى من مخلفات مزارع الصرف الصحى‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأن الشركة بدأت فى تنفيذ تجربة جديدة لإنتاج السماد العضوي من مخلفات مزارع الصرف الصحي بالمحافظة.

وأوضح المهندس محمد بدرى محمد أن تجربة إنتاج السماد العضوي تم البدء بها في مزرعة صرف صحى طهطا، مشيراً إلى أنه في حالة نجاح التجربة سيتم التوسع في إنتاج السماد العضوي بجميع مزارع الصرف الصحي بالشركة.

وأضاف: الهدف من التجربة هو استخدام السماد العضوي المنتج في زراعة الغابات الشجرية لتحسين إنتاجية التربة ومد النباتات المزروعة بالعناصر اللازمة لاكتمال النمو، موضحاً أنه يتم استخدام أوراق الأشجار الجافة وبعض فروعها، ونشارة الأخشاب والنباتات الخضراء لإنتاج السماد العضوي والذى يتطلب مدة شهرين لإتمام دورة إنتاجه.

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‫وكان المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قد أكد بأنه تم تنظيم احتفالية لتكريم 291 طالبا جامعيا بكليات الهندسة والعلوم والآداب والزراعة بجامعة سوهاج، لإجتيازهم برنامج التدريب الصيفي بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي والمعامل التابعة للشركة.‬

وأوضح رئيس الشركة أنه تم تدريب 21 طالباً من كلية الهندسة في تخصصات الكهرباء والميكانيكا، في مجالات صيانة الطلمبات وأعمال الكهرباء بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا تدريب 241 طالبا بكلية العلوم بمعامل محطات مياه الشرب، للتعرف على مصادر مياه الشرب ومراحل وتكنولوجيات تشغيل محطات التنقية، والتعرف على كيفية مراقبة جودة المياه.‬

‫وأضاف رئيس الشركة أنه تم تدريب 19 طالباً من كلية الآداب في تخصصات نظم المعلومات الجغرافية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تدريب 10 طلاب آخرين من كلية الزراعة بمعامل مياه الشرب.‬