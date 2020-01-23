شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولتي تهريب عملات ذهبية وتذكارية وأثرية في مطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت الإدارة العامة لجمارك مطار الغردقة الدولي، برئاسة سلطان صالح، محاولتي تهريب عدد من العملات الذهبية والتذكارية والأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010.

وذكر بيان لمصلحة الجمارك أنه جرى اكتشاف الواقعة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة كورندون رقم XR191 القادمة من مطار ليبزج بألمانيا، عندما اشتبه طارق منصور، في الراكب «A .Z. M» ألماني الجنسية. وبالعرض على عمر عبدالله، رئيس قسم تفتيش الركاب، قرر تمرير الأمتعة الخاصة بالراكب على جهاز الفحص بأشعة «إكس راى» بمعرفة محمد حداد، مسؤول قسم الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش الراكب في حضور عبدالمحسن عبده، رئيس قسم الأمن الجمركي، فتبين وجود 20 عملة ذهبية مدونة عليها صورة نيلسون مانديلا وجنوب إفريقيا ومطلية بالفضة لإمكان تهريبها داخل حقائبه الشخصية.

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وجرى اكتشاف الواقعة الثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة إيزى جيت رقم 3091، القادمة من مطار لندن، اشتبه أحمد أبوالحسن، رئيس قسم تفتيش الركاب في الراكب «م.ع.ع» مصري الجنسية.

وبالعرض على مشالى أبوسحلى، رئيس قسم تفتيش الركاب، قرر تمرير الأمتعة الخاصة بالراكب على جهاز الفحص بأشعة «إكس راى» بمعرفة أحمد عابدين، مسؤول قسم الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه.

وقرر هشام شرارة، مدير إدارة تفتيش الركاب، تكليف أحمد السطوحى، مأمور الجمرك، تفتيش الراكب في حضور عبدالمحسن عبده رئيس قسم الأمن الجمركي، فتبين وجود 3 عملات معدنية قديمة مرقوم عليها 1916 السلطان حسين كامل، وبعرضها على الوحدة الأثرية أقرت بأثريتها.

تم جرد المضبوطات وتحريزها بمعرفة كل من أحمد رسمى، ومحمد على، مأموري الجمرك، وقرر محمد شمس، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط رقمي 1 و2 لعام 2020.