شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء بورتوفيق يدرس تشغيل خط ملاحي لاستقبال السيارات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وفد من إحدى كبرى الشركات المستوردة للسيارات، لبحث طلب الشركة بتشغيل خط ملاحي من عدة موانئ إلى ميناء بورتوفيق، لاستقبال السيارات، ودراسة إمكانية تطوير وتعميق أحد الأرصفة بالميناء ليصل إلى أكبر غاطس يتسع لاستقبال سفن السيارات وكذا استئجار ساحات ومخازن للتخزين، وذلك نظرا لأهمية موقع الميناء المتميز بوجوده بالقرب من المدخل الجنوبى لقناة السويس.

وقام الوفد بزيارة ميدانية للميناء للتعرف على جاهزية الميناء لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة والوقت اللازم للدخول أثناء تواجد السفن وأولوية التراكى على الرصيف والساحات التخزينية المتاحة بالميناء لاستقبال السيارات وتخزينها، وأشاد الوفد بإمكانيات الميناء، خاصة الأرصفة والساحات حيث من المنتظر استقبال سفن بحمولات تصل 5 آلاف سيارة مع بداية تشغيل الخط الملاحى.

الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تستقبل وفدا من إحدى كبرى الشركات المستوردة للسيارات

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، للنهوض بالموانئ البحرية للوصول إلى المعدلات التنافسية مع الموانئ العالمية وحرصا من الهيئة على تسويق الفرص الاستثمارية بالموانئ التابعة بالتزامن مع مشاركة وزير النقل بفاعليات منتدى البنية التحتية البريطانية الإفريقية بالعاصمة البريطانية لندن وجهوده المبذولة بدعوة الشركات العالمية بالاستثمار بالموانئ المصرية وتأكيده على حرص القيادة السياسية بدعم كافة المشروعات الاستثمارية وتهيئة المناخ الاستثمارى المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية ومنها إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى الذى سيكون قاطرة لتنمية صعيد مصر فى المستقبل القريب.