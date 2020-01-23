شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وكان برفقة الرئيس السيسي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعقب وضع الإكليل عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

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