شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بـ«عيد الشرطة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وقال مدبولي في البرقية: «أنتهز هذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ لأبعث لكم خالص التقدير على ما تبذلونه من جهود من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، راجياً لكم دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام».